Astro da Marvel passou por cirurgias e permanece na UTI

Conhecido por interpretar o super-herói Gavião Arqueiro, personagem dos filmes da franquia “Vingadores”, Jeremly Renner, já passou por duas cirurgias e permanece internado em estádio crítico, porém, quadro estaria estável. O ator sofreu um acidente em sua casa nos Estados Unidos, no último domingo (1º), ao fazer retirada de neve utilizando uma máquina que acidentalmente teria o atingido, causando graves ferimentos.

Levado ao hospital após o equipamento passar sobre sua perna, o ator continua recebendo todo o suporte na UTI. De acordo com a CNN dos Estados Unidos.

“Podemos confirmar que Jeremy sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e foi operado hoje, 2 de janeiro de 2023. Ele voltou da cirurgia e permanece na unidade de terapia intensiva em estado crítico, mas estável”, esclareceu o comunicado do representante do ator.

“A família de Jeremy também expressa gratidão aos médicos e enfermeiras que cuidam dele; às equipes de bombeiros e resgate de Truckee Meadows; ao Gabinete do Xerife do Condado de Washoe; à prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve; e as famílias Carano e Murdock. Eles também estão tremendamente impressionados e agradecidos pela manifestação de amor e apoio de seus fãs”, completou a nota.

