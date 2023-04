Ataque de adolescente em escola de Goiás deixa três alunos feridos

Na manhã desta terça-feira (11), mais um ataque a escolas foi registrado, desta vez, no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, em Santa Tereza de Goiás. Três alunos ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da cidade.

O adolescente, de 13 anos, principal suspeito do ataque, estuda na unidade de ensino e foi apreendido pela Polícia Militar.

Segundo informações do G1, o ataque ocorreu por volta das 8h. No início, houve a afirmação de que uma professora e dois alunos teriam sido esfaqueados, porém, após averiguação das forças de segurança, se tratavam de três alunos feridos.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse ao site que as vítimas foram socorridas imediatamente e o estado de saúde delas é regular, sem ferimentos graves.

Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Tereza de Goiás lamentou o episódio de violência ocorrido. "Comunicamos que em virtude ao acontecido, as atividades estarão suspensas dos dias 11 a 14/04."

A Polícia Civil passa a investigar o caso.

