ATENÇÃO! Detran alerta sobre golpes com "sites dublês" no pagamento do IPVA

A Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) alertam a população Sul-mato-grossense para a existência dos chamados "sites dublês", usados para aplicar golpes financeiros nos contribuintes que buscam pagar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o qual vence no próximo dia 31.

Utilizando o mesmo layout - que é o visual do site - e endereço parecido com o dos sites oficiais, os golpistas usam os 'dublês' para enganar quem procura pelo portal de pagamento do IPVA através de buscadores, como o Google ou o Bing, ao invés de realizar o acesso direto.

O site 'sefazms-gov.com' é um dos que foi descoberto recentemente, usando layout bem parecido com o portal oficial. Ali, é solicitado a placa e o Renavam do veículo para consulta e, em seguida, com a ideia de dar 5% de desconto em pagamento no PIX (e possui apenas essa opção de pagamento), o cidadão é direcionado ao pagamento.

É nesse momento que o golpe é aplicado, já que o pagamento é feito para a conta do golpista, ao invés de ser após realizado o pagamento para a Sefaz-MS. Efetivado o pagamento, não há mais como reaver o dinheiro e o IPVA segue em débito com a Fazenda estadual.

Como evitar cair em golpes

O diretor de Tecnologia da Informação do Detran, Robson Alencar, orienta a população de como não cair nesses golpes. "A principal dica é sempre olhar o domínio que hospeda o site para ver se é oficial. Se é oficial é GOV.BR e se é do Mato Grosso do Sul é MS.GOV.BR. Nenhum site do Governo tem final gov.com", explica Alencar.

O Governo de Mato Grosso do Sul reforça que o IPVA pode ser consultado e realizado o pagamento pelo endereço www.sefaz.ms.gov.br/ipva. Já o licenciamento pode ser conferido e pago pelo portal Meu Detran, acessível pelo endereço www.meudetran.ms.gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode buscar atendimento em uma das agências do Detran e verificar a autenticidade dos débitos. Além disso, os débitos podem ser pagos de várias formas e não apenas por PIX.

