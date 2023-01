Atenção motoristas: BR-163 passa por manutenção nesta terça-feira 

Os usuários da BR-163/MS devem manter a atenção redobrada ao trafegar pela BR-153/MS nesta terça-feira (31)

A rodovia continua comsistema de pare-e-siga e desvios no tráfego, em função da execução de obras e serviços de melhoria.

Motoristas devem fica atentos a sinalização e para a presença de operários nas imediações da pista.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste — no km 597; no km 593;

Jaraguari — entre os kms 525 e 523;

Campo Grande — entre os kms 494 e 492;

Caarapó — entre os kms 204 e 200;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora — entre os kms 829 e 828;

Coxim — entre os kms 749 e 748;

Rio Verde de MT / São Gabriel do Oeste — entre os kms 649 e 648;

Bandeirantes — entre os kms 545 e 542;

Nova Alvorada do Sul — entre os kms 384 e 383; entre os kms 373 e 371; entre os kms 371 e 369;

Caarapó — entre os kms 224 e 223;

Caarapó/Juti — entre os kms 187 e 186;

Itaquiraí — entre os kms 83 e 82;

Eldorado — entre os kms 45 e 44;

Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

