Atenção motoristas: Ponte da BR-262 sobre o Rio Paraguai está interditada

Começa neste sábado (13), a partir das 17h, a primeira etapa de concretagem na obra de recuperação da ponte da BR-262 sobre o Rio Paraguai, em Corumbá. A estrutura ficará interditada a partir das 17h de sábado e será liberada às 5h do domingo (14).

“Compreendemos que essa interdição pode impactar as atividades cotidianas, especialmente empresas de transporte coletivo e de cargas, assim como os moradores que dependem da ponte para se locomover. Por isso, solicitamos a compreensão de todos para que se programem adequadamente para este curto período de interdição”, pontuou Hélio Peluffo Filho, titular da Seilog.

Em casos de extrema necessidade, como o trânsito de ambulâncias, serão atendidos pela Agesul e estarão liberados para atravessarem a ponte.

