Concessão da MS-112 e trechos federais no Bolsão será assinada na quinta-feira

O Governo de Mato Grosso do Sul e Consórcio Way Brasil celebrão contrato para a concessão da rodovia estadual MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436 que beneficia diretamente 230 mil habitantes dos municípios abrangidos pelas rodovias (Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas).

Concessão ajudará trabalhadores do setor de transportes e turistas, reduzindo o tempo de deslocamentos e no custo do escoamento da produção agrícola e industrial da região Leste de Mato Grosso do Sul. Ao todo serão R$ 3,5 bilhões em investimentos em infraestrutura, ao longo de 30 anos de contrato.

Todo o processo foi coordenado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado, que modelou o projeto até a fase atual de assinatura do contrato de concessão e termo de arrolamento de bens, necessários para a formalização do processo.

A cerimônia de assinatura ocorre nesta quinta-feira (23), e é marcada também pela inédita assinatura do termo de arrolamento de bens, que geralmente é feito após a publicação do ato, em até 30 dias. O feito permite que a lacuna entre os documentos seja abreviada, garante mais agilidade para o início das operações.

Investimentos e benefícios diretos

Três rodovias fazem parte da concessão dos serviços: MS-112, que liga Três Lagoas à Cassilândia; trecho da BR-158, entre o entroncamento da MS-306 (Cassilândia) até a MS-444 (Selvíria); BR-436, do entroncamento com a BR-158 (Aparecida do Taboado) até a divisa com o estado de São Paulo, incluindo a ponte Rodoferroviária.

A concessionária deverá recuperar, manter a conservação e ampliar a capacidade rodoviária de 412,5 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul, incluído os 3,8 km da ponte Rodoferroviária.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também