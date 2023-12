Buraco das Araras, atrativo turístico de Jardim, ganha prêmio de sustentabilidade

O Buraco das Araras Ecoturismo, atrativo turístico localizado em Jardim (distante 224 km de Campo Grande e a 69 km de Bonito), na Rota Pantanal Bonito, foi uma das dez iniciativas de turismo vencedora da 11ª edição do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/24.

O local concorreu com outras 24 finalistas de todo o Brasil. Os vencedores foram conhecidos em cerimônia em Vitória (ES). Chancelado pela Organização Mundial de Turismo, o prêmio contribui com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

O empreendimento turístico foi vencedor na categoria Experiência/Produto. A RPPN Buraco das Araras é o local para viver todas as sensações que a natureza pode oferecer. Com sua beleza singular de formações geológicas e biodiversidade, reúne atividades de contemplação e observação de aves, proporcionando interação com a natureza, além de fomentar o desenvolvimento do turismo sustentável, uma alternativa de baixo impacto e com geração de renda sem destruir os recursos naturais.

Para a prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher, a conquista do atrativo é motivo de orgulho: "O Buraco das Araras é uma iniciativa nata de turismo sustentável, que não precisa de grandes intervenções humanas para fazer o que se propõe e com uma gestão magistral, desenvolve suas atividades de forma referencial, sendo grande parceiro do município e da população, e cumpre papel fundamental na formação de cidadania e no desenvolvimento de nossa região, gerando empregos e importantes índices de sustentabilidade".

O passeio

Atraindo turistas brasileiros e estrangeiros, o Buraco das Araras é uma formação geológica classificada como dolina, um buraco de superfície rochosa, sendo a maior da América do Sul, com 100 metros de profundidade e aproximadamente 500 metros de circunferência. Parte da área da propriedade, onde está localizada, foi transformada pelo proprietário em Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma categoria de unidade de conservação ambiental de âmbito federal.

O ambiente se caracteriza pela paisagem peculiar e por abrigar uma grande variedade de mamíferos e aves, em especial as araras-vermelhas, que deram o nome ao local. Além do passeio turístico de caráter paisagístico e contemplativo, o empreendimento realiza ações de educação ambiental, produção e plantio de mudas de árvores nativas, observação de aves, entre outras, iniciativas que garantiram a premiação.

O passeio no Buraco das Araras consiste em uma caminhada suave por trilha de 970 metros, com duas plataformas para observação da dolina, acessível a todos os públicos, acompanhada por guias de turismo e monitores ambientais bilíngues.

No local, foram registradas mais de 160 espécies de aves, o que lhe garante um status diferenciado quanto aos observadores de aves de todo o mundo. Ao longo do passeio é possível observar também boa quantidade de mamíferos. A infraestrutura possui receptivo, loja de souvenirs, banheiros, área de café, redário e acesso à internet.

