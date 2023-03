Atrativos turísticos de Bodoquena funcionam com restrições

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Por causa do grande volume de chuva dos últimos dias, alguns atrativos turísticos de Bodoquena estão funcionando com restrições. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente da cidade, Fádua Fazzi, as atividades de flutuação em alguns rios e contemplação operam normalmente.

“Tem passeios que estão abertos para atender , como flutuação no Rio Azul, contemplação ou com avaliação do guia”, destaca a secretária.

O sócio-gerente de uma empresa de turismo na cidade, Alessandro Correa comenta que algumas atividades estão suspensas. “Por causa do volume da água”.

Responsável por um balneário da cidade, Jomar Silva Souza comenta que em 2023 o balneário abriu poucas vezes em consequência das chuvas. “Começou a chuvarada e não trabalhamos mais. As chuvas são bem vindas, mas para o turismo atrapalha um pouco”.

De acordo com Fazzi, a expectativa é que em um ou dois dias, os atrativos voltem a funcionar normalmente caso não volte a chover. Para os turistas que tenham viagens agendadas para a cidade, segue o recado:

“A orientação é procurar as agências locais para remanejar para passeios que possam recebê-los”, finaliza a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente de Bodoquena.

