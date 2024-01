Atuação sindical da Fecomércio recebe certificado de reconhecimento

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) concedeu à Fecomércio MS o certificado de reconhecimento pela execução e compartilhamento da boa prática da “Atuação Sindical Integrada”, relacionada ao eixo de desenvolvimento sindical, selecionada como “case de sucesso” do Sistema Comércio.

O reconhecimento foi referente à prática apresentada pela Fecomércio-MS no Sicomércio-2023, com o tema “Atuação Sindical Integrada”, relacionada ao Eixo Atuação Gerencial. O objetivo é desenvolver ações em defesa dos interesses dos representados de forma integrada, envolvendo as entidades que compõem o Sistema Comércio, com foco nas necessidades e expectativas das partes interessadas, empresários e sindicatos.

O reconhecimento é realizado pelo programa Atena, uma evolução do Sistema de Excelência em Gestão Sindical da CNC.“Esse reconhecimento valoriza o trabalho desenvolvido há mais de 10 anos pela Fecomércio MS. A atuação integrada, além de potencializar os resultados às partes interessadas, possibilitou um maior engajamento das pessoas, melhor utilização dos recursos do sistema, além de promover maior integração entre a Federação e os sindicatos”, afirma o gerente de gestão estratégica da Fecomércio, Reginaldo Lima.

