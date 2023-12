Au au: 'Doguinho' deita na lama para fugir do calorão de 30°C em MS

Enquanto o sol tenta torrar a humanidade, um ‘doguinho’ deu um jeito de se refrescar durante a tarde desta sexta-feira (1°), na cidade de Sidrolândia. Quem mais vai ter trabalho nessa história é o dono do animal, que vai ter que limpar ele depois.

Em um dia de calorão, onde as temperaturas estão alcançando os 30°C no município, um cachorro foi flagrado ‘tomando’ banho em uma poça de lama no meio da rua. De pelagem clara, ele aparece deitado na água.

Em uma postagem bem humorada, o site Babalizando MS divulgou a imagem. “Parece que até os peludos estão buscando soluções refrescantes”.

Deixe seu Comentário

Leia Também