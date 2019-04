Audiência, sessões solenes e fórum pautam a semana na Assembleia

Na semana de 28 de abril a 4 de maio, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul irá debater os temas educação e assistência social. Também será palco de sessões solenes em homenagem ao trabalhador e ao líder comunitário.

Logo na segunda-feira (29), das 14h às 17h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, o Programa Segunda Legal, iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, irá levar aos servidores do Poder Legislativo a palestra “Técnica de Elaboração de Emendas a Projetos de Lei”, com o consultor Eduardo Larangeira.

Terça-feira (30), às 13h30, no Plenário, acontecerá o Ato pela Regularização do Cofinanciamento Federal no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. O evento, proposto pelo deputado Lidio Lopes (Patri), irá reunir gestores que atuam na proteção socioassistencial, visando debater os problemas vivenciados nos municípios.

A pedido do deputado Professor Rinaldo (PSDB), a partir das 19h de terça, no Plenário ocorrerá a sessão de instalação de posse dos membros da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. As acadêmicas são: Delasnieve de Souza, Maria Helena Sarti, Aida Machado Domingos, Maria Teresa Casadei, Blanche Maria Torres, Rosangela Villa da Silva, Rosemari Gindri, Edineide de Oliveira, Marlei Sigrist, Marilene Grolli, Ana Lúcia Moreira, Silvia Regina Farina, Lúcia Monte Bueno, Aurineide Oliveira, Therezinha Selem, Viviane Vazes, Yrama Barros, Maria José Cordeiro, Martha Brum, Valmira Garcia, Mirian Suzuki, Neyla Mendes, Kênia Braga, Luciana Rondon Carvalho, Daniela de Cássia Duarte, Ledir Marques Pedrosa, Sonia Cristina de Albuquerque, Angela Cristina dos Reis, Sonia Maria Ruas Rolon, Marta Martins de Albuquerque, Cilene Queiróz, Helita Fontão, Severina da Silva, Lais Doria, Lucimara Calvis, Ana Aparecida Arguelho, Érika Rando de Oliveira, Maria Caroline Bertol, Eudirce Isabel dos Reis e Ilva Maria Xavier Canale.

Em comemoração ao Dia do Trabalho, os parlamentares prestarão homenagens e entregarão a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul. A solenidade será quinta-feira (2), 19h, no Plenário, por preposição do deputado Felipe Orro (PSDB). E na noite de sexta-feira (3), o deputado Cabo Almi (PT) presidirá a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do Líder Comunitário.

As terças, quartas e quintas-feiras acontecem as sessões plenárias, a partir das 9h. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9.

Deixe seu Comentário

Leia Também