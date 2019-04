Em evento do TC, Paulo Corrêa anuncia sessão itinerante da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, e o vice-presidente, deputado Eduardo Rocha participaram na sexta-feira (26), da primeira edição do projeto “O Tribunal Que É Da Nossa Conta”, realizado pelo Tribunal de Contas em Três Lagoas. Na ocasião, o deputado anunciou a possibilidade da realização de sessões da Casa de Leis em diversas regiões do estado, facilitando o atendimento e integralizando os Poderes.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Paulo Corrêa, parabenizou a iniciativa e agradeceu a realização ao TCE-MS. “Foi um evento muito positivo, educativo e esclarecedor, e deixou o Tribunal de Contas mais perto das prefeituras e dos presidentes de câmaras”.

Além disso, o presidente da AL explicou sobre a proposição do deputado Eduardo Rocha, que visa dar materialidade ao projeto “Assembleia Itinerante” que foi anunciado no evento. “É uma ideia muito boa que deve ser colocada em discussão com os 24 deputados, e se aprovada, teremos a oportunidade de dividir o estado em quantas regiões, para dar início as sessões. Nós queremos abrir a tribuna para todos os prefeitos, vereadores e presidentes das câmaras, para que possam fazer suas indicações. Seria uma forma de aproximar os municípios do interior e atender as necessidades gerando essa integração entre os Poderes”, explicou Paulo Corrêa.

Sobre o evento

O projeto foi proposto pelo presidente do TCE, Conselheiro Iran Coelho das Neves, e pelo vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Flávio Kayatt. O objetivo é levar aos gestores públicos e agentes políticos informações sobre a correta realização das prestações de contas, técnicas e processos adotados para avaliar a aplicação dos recursos.

Participaram prefeitos, vereadores, secretários e técnicos de municípios da região da costa leste do estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também