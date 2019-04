Paulo Corrêa anuncia investimento de R$ 100 mil, em Ponta Porã

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, anunciou na última sexta-feira (5), a destinação de emenda no valor de R$ 100 mil para melhorias no setor da saúde de Ponta Porã.

Aproveitando a visita de Corrêa ao município, o prefeito Hélio Peluffo e o vereador Marquinhos fizeram pedidos de pavimentação asfáltica, ampliação da distribuição de água, extensão de toda a parte de energia elétrica do núcleo urbano, construção de um posto de combustível, alargamento da pista da MS-362, instalação de lombada eletrônica, inauguração da ponte de concreto e uma patrulha mecanizada.

Para Corrêa, a agenda em Ponta Porã foi positiva. “São esses os projetos inicias e que eu estou empenhando aqui o compromisso pessoal de estar construindo com o prefeito Hélio Peluffo, com apoio do vereador Marquinhos e com o secretário Dário”, destacou.

