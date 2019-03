JoÃ£o Rocha e Paulo CorrÃªa visitam Casa da Mulher Brasileira

Os presidentes da Câmara Municipal de Campo Grande e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Professor João Rocha e Paulo Corrêa respectivamente, visitaram na terça-feira (19) a Casa da Mulher Brasileira. Os dois foram recebidos pela juíza coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, Jacqueline Machado, e reuniram-se também com a Subsecretária Especial da Cidadania, Luciana Azambuja Roca, a Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Giovana Corrêa Vargas, e a Secretária-adjunta da Cidadania, Maria Thereza Trad.

Para João Rocha, os parlamentares das Casas de Lei querem contribuir mais no combate à violência contra a mulher. “Precisamos conscientizar. Tanto Câmara quanto Assembleia estão à disposição para ajudar. Discutimos no último dia 18 de março o empoderamento da mulher na política. No nosso entendimento, temos que debater também sobre o feminicídio, priorizando ações preventivas mas discutindo também as punições. É um tema que já está em nossa pauta e não fugiremos dessa questão", afirmou o vereador.

O presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, também destacou a união de esforços entre os poderes. "Eu e o presidente da Câmara fizemos essa visita, e reforçamos o compromisso das duas Casas de Leis em atuar em defesa de todas as mulheres. Na Assembleia já criamos a Frente Parlamentar em defesa da Mulher, que terá a primeira reunião na próxima quinta-feira. E temos orgulho em saber que hoje Mato Grosso do Sul é exemplo para o Brasil e para o mundo nas ações em defesa das mulheres, mas ainda há muito o que fazer e tanto a Assembleia, quanto a Câmara Municipal de Campo Grande, são parceiras neste desafio".

