Áudio – Mulher denuncia suposta corrupção em agência do Detran-MS

Uma suposta prática de corrupção passiva por parte de funcionários da agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em São Gabriel do Oeste, está sendo apurada pela Polícia Civil e pela Corregedoria de Trânsito do Detran.

A denúncia foi feita na ouvidoria do órgão e o áudio gravado e compartilhado nas redes sociais. Na gravação, a denunciante conta que foi cobrada uma “propina” da vistoria que fez em seu caminhão, ela não citou data específica. “Fui fazer a vistoria do meu caminhão e, quando foi na segunda, fui tirar a guia para pagar, chegando lá, a minha vistoria tinha sumido. O funcionário me disse: tendo dinheiro a vistoria aparecia em dois tempos. Não lançaram a vistoria no sistema e meu papel sumiu”, relatou a denunciante que teria pago R$ 500 ao funcionário para retirar o documento.

No áudio, a denunciante relata inclusive que procurou a polícia, fato desmentido pelo delegado responsável pelo caso, Fábio da Silva Magalhães. “Em nenhum momento ela veio na delegacia para denunciar o fato. Tivemos conhecimento do áudio que viralizou nas redes sociais e tomamos a iniciativa de abrir o inquérito para apurar a veracidade dos fatos”, disse ao informar que a denunciante já procurou a delegacia por causa de “desentendimento comercial”.

O delegado ouviu a suposta vítima na quinta-feira (28), a investigação continua nos próximos dias, os servidores e testemunhas serão chamados para depor. O delegado destaca que nenhum fato semelhante chegou ao seu conhecimento sobre a suposta prática no órgão.

A redação teve acesso ao áudio com o conteúdo da denúncia, ouça:

