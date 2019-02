Detran-MS tem horário de atendimento diferenciado no carnaval

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) não terá expediente na próxima segunda (4) e terça-feira (5) devido ao ponto facultativo de carnaval, instituído pelo Decreto “E” Nº1, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 10 de janeiro de 2019.

No dia 6 de março, quarta-feira de cinzas, as agências do órgão funcionarão em horário diferenciado.

Ressaltamos que os servidores das agências do Shopping Campo Grande e shopping Bosque dos Ipês, terão seus horários de trabalho divididos proporcionalmente a carga horária estabelecida.

O atendimento volta ao normal na quinta-feira (7). Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o órgão através do Call Center (67) 3368-0500.

Horário de Funcionamento do Detran-MS no dia 06/03 quarta-feira de cinzas

Agência Horário

Shopping Campo Grande - 13h às 22h

Shopping Bosque dos Ipês - 13h às 22h

Geraldo Garcia - 13h às 18h

Fáceis - 13h às 16h

Sindicato dos Despachantes - 13h às 18h

Sindicato dos CFCs - Não terá atendimento

Detran -Sede - Não terá atendimento

Interior - Não terá atendimento

