Sistema do Detran-MS é restabelecido

Da redação com informações da assessoria

O sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) foi restabelecido no final da tarde desta quinta-feira (21) e todos os serviços prestados pelo órgão voltaram ao normal.

O problema ocorreu na última terça-feira (19) e nesse período ficou prejudicado o atendimento a assuntos relacionado a veículos.

Nesse período, não houve interrupção quanto a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outras consultas. Entre os serviços suspensos estavam a emissão de documentos de veículos, emplacamento, transferências, alienações e desalienações, liberação de veículos apreendidos nos pátios, entre outros.

O órgão garante que não haverá prejuízos para os usuários devido aos dias sem a prestação de alguns dos serviços.

Deixe seu Comentário

Leia Também