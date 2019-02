Usuário não será prejudicado por falha no sistema do Detran, garante diretor

O diretor de Tecnologia da Informação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Robson Roberto Alencar Duarte, garantiu que os usuários não serão prejudicados devido à falha no sistema do órgão que, desde terça-feira (19) está fora do ar.

Em coletiva na tarde desta quinta-feira (21), Robson detalhou que a emissão de documentos de veículos, emplacamento, transferências, alienações e desalienações de veículos apreendidos no pátio, são os serviços suspensos devido à falha. “Os casos em que houver responsabilidades legais por parte dos proprietários, aqueles que estiverem no prazo que aconteceu o incidente serão abonados”, afirmou.

Robson esclareceu que a falha em um dos equipamentos da empresa B3, responsável pelo Sistema Nacional de Gravames (SNG), pode ser uma das causas da queda no sistema, impossibilitando a execução de serviços.

Segundo ele, uma equipe de trabalho tem acompanhado de perto todos os testes para identificar a falha. Ele explica que o SNG permite que instituições Financeiras cadastradas, de forma eletrônica, possam registrar diretamente nas bases dos Detrans, a inclusão, alteração, cancelamento ou baixa de gravames restritos à alienação de veículos automotores.

O diretor explica ainda que esse sistema foi instituído pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados (Fenaseg) com a anuência do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Apesar de o serviço ser prestado pela B3, as comunicações são monitoradas por equipes técnicas do Detran-MS e Superintendência de Gestão da Informação (SGI).

O problema foi detectado na última terça-feira (19) após uma queda nos links de comunicação das operadoras. Essa queda ocasionou a suspensão nos serviços do país inteiro, mas estes foram restabelecidos no mesmo dia, o que não ocorreu com o Mato Grosso do Sul.

A expectativa é de que o problema seja solucionado ainda nesta quinta. No entanto, não há garantias. A emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e outras consultas continuam funcionando normalmente.

