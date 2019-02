Detran orienta alunos sobre segurança no trânsito

O setor de educação para o trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) apresentou, durante essa semana, uma série de palestras educativas sobre as regras de trânsito para mais de 600 alunos, em cinco escolas da capital. Os pais dos alunos, que estavam nas proximidades das escolas também receberam orientação da equipe.

De acordo com a gestora de educação de trânsito, Soraya de Araújo Almeida, foram 19 veículos abordados com dicas de trânsito por parar em fila dupla, outros 19 sem dispositivo móvel, e 41 sem cinto de segurança. “Além disso, foram abordados pais cometendo infrações como: criança no banco da frente, utilizando o celular enquanto dirige, estacionar em guia rebaixada, estacionar em contramão, entre outras”, explica.

Durante as palestras, a equipe também explicou para as crianças a importância da faixa de pedestre, capacetes, filas duplas e outros problemas enfrentados em momentos de grande fluxo de veículos na entrada e saída das escolas.

De acordo com a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, o papel da equipe é estimular as crianças a aprender sobre as regras de trânsito para poderem se manifestar quando houver algo de errado. “Através da educação no trânsito dentro das escolas poderemos formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito”, concluiu.

O cronograma de atividades segue até o dia 8 de março. Após a etapa educativa, entram em ação os agentes de fiscalização, desta vez, como forma de coibir os excessos e transgressões às regras de trânsito por meio do registro de autos de infração.

