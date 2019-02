Detran inicia remoção de cem veículos à pátios terceirizados

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) irá transferir, dentro dos próximos 30 dias, cem veículos à pátios terceirizados em Campo Grande. A remoção começou na tarde desta segunda-feira (11).

Conforme a gerente regional do Detran, Loretta Barbosa Figueiredo, cem veículos já foram catalogados, fotografados e vistoriados para a transferência. São 51 carros e 49 motocicletas que deverão ser realocados. No total, 1,8 mil estão na lista para ser transferidos de local.

Os proprietários dos pátios para onde serão levados os veículos receberão o valor fixo de R$ 150 por cada carro e R$ 75 por moto. Após o dia 15 de março, os carros apreendidos em operações de Blitz também serão levados diretamente para os pátios terceirizados e destes será cobrada a diária de R$ 19,29 por carro e R$ 4,13 por moto.

“São veículos que já estão prontos para o próximo leilão e retirá-los dos pátios do Detran faz parte da nossa estratégia para dar agilidade e andamento aos futuros arremates”, explicou Loretta.

“Essa é uma grande responsabilidade. Fazer a remoção sem prejuízos aos bens”, acrescentou.

Nesta segunda-feira, apenas dez veículos foram encaminhados para a empresa Autotran Transportes e Serviços Rodoviários Eireli, localizada na Avenida Guaicurus, que tem capacidade para receber cerca de 30 mil veículos.

O trabalho de remoção continua nos próximos dias, conforme o cronograma de atividades. O custo com as transferências está a cargo da empresa credenciada, assim como a responsabilidade na segurança deles e será acompanhada por funcionários do Departamento. Outro requisito exigido pelo órgão foi que as empresas oferecessem monitoramento dos pátios 24 horas com a utilização de câmeras e seguranças.

