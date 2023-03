Mato Grosso do Sul ficou acima da média nacional no que compete às ações ligadas ao setor saúde do Programa Auxilio Brasil – que visa atender famílias em situação de vulnerabilidade. O Estado conquistou a média de 79,4% em relação aos serviços prestados dentro do programa, considerando que a média nacional, referente ao ano de 2022, ficou em 78,8%. A média pactuada com as unidades federativas e o Ministério da Saúde é de 70%.

O Programa Auxílio Brasil integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda quando realiza a transferência direta e indireta de renda destinada às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País.

Assim, dentro do setor saúde, há o acompanhamento semestral dos beneficiários sendo a obrigatório para o público feminino, gestantes e crianças de 0 a 7 anos, masculino e feminino, onde os acompanhamentos são realizados por meio da medição de peso e altura e mais a apresentação da carteira de vacinação em dia.

Segundo a gerente estadual de Alimentação e Nutrição, Maria Aparecida de Almeida Cruz, o índice alcançado foi o melhor da série histórica de acompanhamento. “Isto significa que quanto maior o percentual mais famílias receberão o benefício. Agora, aqueles que deixaram de fazer o acompanhamento, correm o risco de ter o benefício suspenso, bloqueado e logo depois cancelado. Por isso, a importância de seguir todas as orientações do programa”.

Maria Aparecida ainda lembra que o índice também é importante tanto para o Estado quanto para os municípios. “Há o IGD (Incentivo de Gestão Descentralizada) que é calculado em cima do percentual de acompanhamento tanto da Saúde, Educação e da Assistência Social. Então, este incentivo vem para dar suporte ao Estado e aos municípios quanto a execução do programa. Com ele é possível obter materiais educativos e realizar visitas técnicas e supervisão. E o mais importante, significa menor quantitativo de famílias vivendo em situação de insegurança alimentar em nosso Estado”.

As ações ligadas ao Programa Auxilio Brasil ajudam fortalecer a Atenção Primária em Saúde do Estado. “O acompanhamento presente da pesagem, vacina e do pré-natal faz com que se crie um vínculo entre a família e a equipe de saúde. Com isto, é possível oferecer os demais serviços existentes dentro da Atenção Primária em Saúde a estas famílias”.

