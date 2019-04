Avianca cancela 50 voos em Campo Grande

A Avianca cancelou 50 voos que partiriam ou teriam o Aeroporto Internacional de Campo Grande como destino.

O anúncio foi feito ontem e um total de quase 2 mil voos cancelados foram listados neste domingo (21), no site da companhia que pode ser acessada clicando neste link .

A lista mostra que foram cancelados 23 voos em aeronaves que sairiam daqui para outra cidade e outros 27 que teriam a capital como ponto de chegada, entre 19 e 28 de abril.



A Anac orienta os passageiros para que fiquem atentos aos comunicados da Avianca sobre a situação dos voos e busquem informações nos canais de atendimento da companhia.

Recuperação judicial

No último dia 5, a assembleia de credores aprovou o plano de recuperação judicial em uma reunião que durou mais de sete horas. O plano prevê a divisão da empresa por meio da criação de sete unidades produtivas isoladas (UPIs), que serão levadas a leilão.



Seis UPIs conterão partes dos direitos de pousos e decolagens (“slots”) da Avianca nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Santos Dumont e uma vai englobar o programa de fidelidade da empresa.



O plano de recuperação da empresa aérea foi homologado no último dia 12 pelo juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. De acordo com a decisão, a empresa permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano.

