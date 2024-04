Avião movido a hidrogênio fará o primeiro voo ao redor do mundo com zero emissões

Fruto de parceria entre a marca de relógio suíços Breitling e o explorador Bertrand Piccard, está sendo desenvolvido um avião movido a hidrogênio que fará o primeiro voo sem escalas ao redor do mundo, com zero emissões de carbono durante sua viagem.

O explorador suíço Bertrand Piccard realizou, em 1999, o primeiro voo de balão sem escalas ao redor do mundo, e a parceria com a Breitling busca refazer o feito, que tem previsão de ocorrer em 2028 com a missão Climate Impulse.

“A Breitling sempre esteve na vanguarda da aviação e a nossa parceria com o Climate Impulse é o próximo grande passo deste compromisso. Ao apoiar Bertrand Piccard e a sua equipe, estamos defendendo o futuro da aviação sustentável”, afirmou o CEO da Breitling, Georges Kern.

A construção da aeronave levará dois anos, e os voos de teste estão previstos para ocorrerem entre 2026 e 2027.

