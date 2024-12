Avião que caiu em Gramado estava regular, diz Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o avião de pequeno porte que caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22), estava em “situação normal”, mas não tinha autorização para operar como táxi aéreo.

A aeronave partiu de Canela, no Rio Grande do Sul, e tinha capacidade de até 5.466 kg, no entanto, não se sabe até o momento se o avião privado carregava familiares do proprietário ou se o avião estava sendo usado como táxi aéreo para terceiros.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, todas as nove pessoas a bordo morreram no acidente, e outras 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, maioria por inalar fumaça.

