BancÃ¡rios fazem manifestaÃ§Ã£o contra casos de assÃ©dio em agÃªncia da Capital

O Sindicato dos Bancários faz uma manifestação em frente à agência Banco Itaú na avenida Eduardo Elias Zahran nesta quarta-feira (15), em razão de situações de assédio moral que vêm ocorrendo dentro da empresa.

Uma pessoa que preferiu não se identificar, informou que o assédio é praticado por parte de uma gestora que trabalha há 20 anos no Itaú. A pessoa ainda relata que a mulher tem o costume de gritar com os funcionários na frente de clientes.

Uma das pessoas que já trabalhou no local, conta que foi mandada embora sem nenhuma justificativa e sem aviso prévio. “Ela repreende a todos na frente dos clientes, sem nenhum respeito com o colaborador, cheguei em um momento que eu não aguentava", afirmou.

Outra reclamação de alguém que preferiu não se identificar relata que trabalhou no local e foi demitido sem motivo e afirma que já existe uma denúncia de funcionários contra essa"gestora" junto ao banco. “Mas eles não fazem nada, me demitiu alegando falta de cumprimento de meta, mas é por causa dessa reclamação que nem foi eu que fiz”, alegou.



Na ação de hoje, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS com alguns funcionários se manifestam em um "movimento nacional dos sindicatos contra demissão e assédio cobrando do Itaú um posicionamento".

Em nota, o Sindicato informa que está ciente das denúncias de demissões ocorridas no banco Itaú, em Campo Grande, e está tomando as devidas providências cabíveis. "O sindicato já está em contato com representantes do banco para buscar esclarecimentos, além disso, tem prestado todo o apoio necessário aos trabalhadores envolvidos, oferecendo orientações jurídicas para garantir os seus direitos".

