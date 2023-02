Bancos não terão expediente na segunda e terça-feira de carnaval

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias de todo o Brasil não terão funcionamento na segunda-feira (20) e na terça-feira (21) de Carnaval. Na quarta-feira (22) de cinzas o atendimento ao público às 12h, no horário local, e se encerra no horário habitual.

Contas de consumo, como água, energia, telefone e internet, e os boletos com vencimento nos dias 20 e 21 poderão ser pagos, sem acréscimo de juros e multas, no dia útil seguinte. Em relação aos tributos, o usuário não precisa se preocupar, já que eles têm as datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

O Pix, no entanto, seguirá em pleno funcionamento no período, sem interrupções em seu serviço.

A Febraban recomenda que os clientes usem, preferencialmente, os canais digitais dos bancos, como sites e aplicativos, para realizarem transferências e pagamentos nos dias de folia.

