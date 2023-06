Bares e restaurantes no Mercadão dependem da Prefeitura

O Mercadão Municipal comemora seus 65 anos agora em 2023, mas apesar de ser um dos locais mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, ele acaba ficando atrás de outros estabelecimentos semelhantes país afora.

Durante entrevista ao JD1 nesta quarta-feira (21), o Presidente do Mercadão, Cleuber Linares, afirmou que diversas melhorias, como uma praça de alimentação com restaurantes e bares, são almejadas pela administração do local há anos. “Esse já é um desejo nosso já de alguns anos”, afirmou.

Linares aponta que a mudança depende de um longo processo por parte da prefeitura municipal, como a aprovação do tombamento histórico do prédio, além da necessidade de se “pensar numa ampliação com cara de Mercadão”, mantendo sua personalidade.

“Precisamos da ampliação? Sim. Precisamos proteger o prédio? Sim. Mas respeitando o que foi projetado lá em 1958”, afirmou.

Confira a fala:

