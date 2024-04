Barroso afirma que ditadura teve resultados "piores a um custo muito maior"

Durante discurso na abertura da sessão desta quarta-feira (3) do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, relembrou o período da ditadura militar no Brasil.

Em seu discurso, Barroso afirmou que “quem viveu processos autoritários sabe que, no fim do dia, os resultados são piores a um custo muito maior”, e que todos que viveram os dias “difíceis” do país, sabem valorizar o que é “viver em uma democracia constitucional”.

“A democracia pode ser um regime político mais complexo porque exige negociações e concessões, ao passo que, no autoritarismo, é possível impor soluções de cima para baixo. Mas quem viveu processos autoritários sabe que, no fim do dia, os resultados são piores a um custo muito maior”, afirmou o ministro.

O golpe que deu origem a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, ocorreu há 60 anos, em 1º de abril de 1964, e durou até 15 de março de 1985.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também