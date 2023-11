"Bazar pelos animais" pretende ajudar cerca de 450 bichanos de protetoras voluntárias

Desde 2019 o projeto 'Bazar pelos Animais' ajuda protetoras de Campo Grande que juntas cuidam de cerca de 450 animais resgatados das ruas. As organizadoras do evento Kátia Simone Souza, Mallu Dutra, Karla Farias e Elen Cristina Silva realizam o bazar duas vezes por ano, para direcionar o valor arrecadado às protetoras, para os cuidados com os animais.

Cada uma das protetoras: Sandra Vargas, Lu Albuquerque e Sonia Palhano, cuidam de cerca de 150 animais em suas próprias casas e dependem de doações para arcar com custos como alimentação, medicações, tratamentos veterinários, internações, materiais de limpeza e outras necessidades.

A primeira etapa da organização do bazar é fazer a divulgação para arrecadação de roupas, sapatos e acessórios para serem comercializados no bazar, a segunda etapa é a curadoria para selecionar apenas itens de boa qualidade e em seguida divulgar o bazar para que o maior número de pessoas compareça e, dessa forma, atinjam um valor que ajude as proteroras.

A primeira edição do "Bazar pelos Animais" aconteceu em maio deste ano, onde arrecadaram R$13 mil reais. A expectativa é superar o valor arrecadado da última edição. No evento são comercializadas roupas, sapatos, bolsas e acessórios de desapego, porém em boas condições de uso. Os valores de cada peça variam de R$10 reais para as mais simples a R$50 reais para as peças de grife.

Para uma das apoiadoras e organizadoras do evento, Kátia Simone, "é muito triste viver em uma cidade onde circulam tantos gatos e cachorros pelas ruas. Eles passam fome e frio, e sentem dor, porque quase todos são doentes. Não há políticas públicas suficientes para enfrentar esse problema, de modo que cabe aos protetores de animais, a missão de acolhimento e cuidado", afirma.

Para Kátia, o bazar tem importância dupla, "praticar a solidariedade e ajudar quem cuida dos animais que sofrem nas ruas e fazer circular bens de consumo, como roupas, sapatos e acessórios que estão parados nos guarda-roupas. O bazar é uma forma sustentável de fazer circular a mercadoria", completa.

Para quem quer contribuir com algum valor em dinheiro para a causa animal, entrar em contato com Sandra França (67 9334-2231) ou Sonia Palhano (67 9291-1741).

Sobre o Bazar

Data: 09/12/2023

Local: Avenida Mato Grosso, 3332 - Santa Fé (Loja Petscão)

Horário: 8h às 14h

