BBB 14 - Final terá figurino especial e todos os brothers de volta na casa

Neste terça-feira (16), o público do Big Brother Brasil 24 vai conhecer o vencedor do programa que levará os R$ 2,92 milhões, será escolhido entre Davi, Isabelle e Matteus

Tadeu Schmidt comandará ao vivo, do gramado da casa, o 100º e último episódio da temporada com a presença dos 23 brothers e sisters que já deixaram a disputa.

Pela primeira vez, os ex-participantes vão assistir diretamente do jardim da casa a tudo que vai rolar na grande Final

Os três finalistas acompanharam como espectadores de dentro da casa a festa pelo telão da sala.

Em três grandes telões no gramado, o programa vai mostrar o clima das torcidas nas cidades dos finalistas em links ao vivo com repórteres locais.

Atravé do Gshow, às 20h terá Mesacast BBB: Os apresentadores do programa diário fecham a temporada com a última transmissão ao vivo no Multishow, gshow e Globoplay, trazendo toda a expectativa para a Final, com os ex-BBBs dessa edição.

Após a grande decisão, Ed Gama e Thais Fersoza conversam com o segundo e terceiro colocados e com o vencedor ou vencedora da temporada no Bate-Papo BBB ao vivo pelo gshow e no Globoplay.

Tem um preferido? A votação deve ser feita pelo site do Gshow.com.

