BBB 23: Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula disputam paredão

O quarto Paredão do BBB 23 conta com quatro brothers na disputa: Amanda, Bruno, Guimê e Paula. A berlinda foi definida na noite deste domingo (12), e o mais votado pelo público será eliminado na próxima terça-feira (14).

Em seguida, o líder Gustavo indicou MC Guimê ao paredão. Depois, Key Alves, que arrematou o superpoder curinga, enviou Paula direto ao paredão, sem a chance de participar da prova bate-volta.

A votação da casa, neste domingo, foi aberta. O mais votado foi Fred Nicácio, com 11 votos. Como Gustavo havia sido emparedado pelo Big Fone junto com Bruno, mas venceu a prova do líder, o segundo mais votado pela casa também foi para o paredão. Assim, Amanda entrou na berlinda.

O paredão foi formado pelo indicado pelo líder, pelo selecionado com o superpoder curinga e pelos dois jogadores que perderam a prova bate-volta. Amanda, Bruno e Nicácio participaram da prova, composta por três etapas. Eles tinham de escolher as portas certas para passar para a próxima fase. Fred Nicácio encontrou todas as portas e escapou do paredão.

