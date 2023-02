BBB 23: PAredão tem Gabriel, Tina e Cézar Black na berlinda

Nesta semana, a formação do paredão começou com o Big Fone que foi atendido por Tina no sábado que indicou Grabriel Santana e Domitila ao paredão. No domingo (5) com o poder Curinga, Paula livrou Domitila da Berlinda

Líder da semana, Gustavo, decidiu indicar Tina para o terceiro Paredão do BBB 23. Em consenso com outros brothers, o cowboy decidiu indicar a modelo para a berlinda.

Cezar foi o mais votado pela casa, com 9 votos. Contragolpe do Big Fone Gabriel Santana, que continuou no Paredão após Paula usar o Poder Curinga e salvar Domitila, teve direito a um contragolpe e puxou Amanda.

Prova Bate e Volta

Na disputa para se livrar da berlinda, Amanda, Cezar e Gabriel Santana encararam um jogo de memória dividida em duas fases.

Amanda foi a primeira a avançar de fase, seguida por Gabriel. Cezar não conseguiu e foi direto para o Paredão. Na fase final, Amanda venceu a prova e se livrou da berlinda.

Com isso o paredão foi formado com Gabriel indicado pelo Big Fone, Tina indicada pelo líder e Cézar Black pela Casa.

