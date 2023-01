BBB 23: "Vidraceiros" Gabriel e Paula são os escolhidos para entrar no programa

Sarah Chaves, com informações do G1

O anúncio da escolha do público por Gabriel e Paula foi feito na manhã desta quinta-feira (12), por Tadeu Schmidt. A dupla que está na casa de vidro, disputava vaga na Casa do BBB com Giovanna e Manoel.

A casa de vidro teve início na terça-feira (10). Os dois são os primeiros confirmados para o programa, que estreia na segunda-feira (16).

Participantes

Paula tem 28 anos, e é natural de Jacundá, no Pará. Biomédica, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade.

Paula destaca como características próprias a alegria e o jeito brincalhão. "Dançar para mim é uma terapia", conta sobre seu hobby favorito.

Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo "terno e gravata" não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu "virar a chave". Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

