Após uma rodada do jogo Perde e Ganha na manhã deste sábado (24), o brother Lucas Henrique (Buda), conseguiu estalecas suficientes para dar o maior lance entre os participantes, e arrematou o Poder Absurdo do Poder Curinga.

Agora Buda poderá imunizar uma pessoa que está Na Mira da Líder. Com excessão de Yasmin, que está Na Mira da Líder, mas não pode ser imunizada, como consequência por ter sido uma das primeiras a deixar a Prova do Líder de Resistência, Fernanda, Pitel, Giovanna ou Raquele poderá ser salva da indicação direta de Beatriz ao Paredão de domingo.

Na dinâmica da semana, o imunizado pelo dono do Poder Curinga também vai indicar alguém para o Paredão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também