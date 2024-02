BBB 24 - Depois de cinco horas de prova, Beatriz e Isabelle faturam liderança

Os participantes competiram em mais uma Prova do Líder e desta vez, tiveram que resistir o máximo que conseguiam na madruga desta sexta-feira (23) no BBB 24.

A disputa desta semana foi feita em duplas, em uma prova que exigia força, concentração. Beatriz e Isabelle resistiram por mais tempo na Prova do Líder e foram as últimas deixar o Provódromo. Elas competiam a reta final da prova com Fernanda e Pitel, que depois de mais de cinco horas na disputa, disse que não aguentava mais continuar na competição.

No entanto, apenas um Líder será coroado. A decisão sobre quem assumirá a liderança deve ser tomada em consenso entre a dupla vencedora, que será consagrada durante o programa ao vivo desta sexta-feira (23).

Quem abrir mão do comando ganhará o valor de cerca de R$ 44 mil, estabelecido durante a prova, mas também poderá indicar uma pessoa ao Paredão.

Confira a ordem em que os participantes deixaram a prova:

1º) MC Bin Laden e Lucas Henrique

2º) Michel e Raquele

3º) Rodriguinho e Leidy Elin

4º) Wanessa e Yasmin

5º) Davi e Matteus

6º) Pitel e Fernanda

7º) Beatriz e Isabelle

