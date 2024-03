Uma enquete lançada pela CNN Brasil sobre a última formação do paredão do Big Brother Brasil 24, já antecipa a eliminação de Raquele com 90% dos votos.

Com mais de 5 mil votos, a enquete não serve para afirmar com certeza quem saíra do programa na próxima terça-feira (19), mas já aponta que, caso a vendedora de doces saia, pode ter a maior rejeição da edição. Isso porque os 90% da enquete já ultrapssam o ex-participante mais votado, Marcus Vinícius, que saiu com 84,86% de votos do público.

Ainda nesse mix de votos do público, na média entre voto único (CPF) e voto da torcida, Yasmin Brunet foi a segunda com maior rejeição, saindo com 80,76% dos votos e Rodriguinho com 78,23%.

Vale destacar que a votação só vale peelo site oficial do Gshow.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também