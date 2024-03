Em prova realizada na noite desta quinta-feira (29/2), Lucas Buda conquistou a terceira liderança em menos de dois meses de Big Brother Brasil 24. Na noite desta sexta-feira (1º/3), o professor de capoeira terá que colocar quatro pessoas "na mira" para o paredão.

A semana do Big Brother Brasil 24 terá o Big Fone tocando seis vezes — e em cinco ocasiões será trote. Na última chamada, quem atender terá uma péssima surpresa: vai direto ao paredão.

A formação do paredão ocorrerá no domingo (3/3). Além do emparedado pelo Big Fone, teremos o indicado do líder e um pelo voto da casa. A surpresa é que o emparedado pelo Big Fone terá direito a um contragolpe.

Confira os horários que o Big Fone vai tocar:

Sexta (1): 10h e 16h

Sábado (2): 19h e 23h30

Domingo (3): 6h e 17h20

