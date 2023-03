BBB: Aline, Bruna Griphao e Gabriel Santana encaram paredÃ£o

Na noite de domingo (26), a atriz Bruna Griphao foi emparedada pela líder Sarah, Gabriel Santana foi indicado por Amanda com o Poder Curinga e Aline pelo Contragolpe de Gabriel.

Amanda foi a mais votada pela casa, mas venceu a Prova Bate-Volta e escapou da berlinda.

Ao defender sua permanência, Gabriel afirma que foi autêntico no jogo. ""Deixei a razão falar mais alto às vezes, depois a emoção... Sei como a vida, tento me reconstruir. Sei que fui muito eu aqui dentro"".



Aline disse que queria muito ficar. "O Paredão chega para todo mundo, estou aqui para passar por isso. Talvez eu não seja a melhor jogadora, a mais articulada, mas vim aqui para trazer o meu melhor". Assim como Bruna Griphao. ""Se tem alguém que gosta de mim, me deixa ficar. Sei que já errei muito aqui dentro, mas...quero estar muito aqui".

