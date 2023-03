BBB: Domitila, Fred e Gabriel Santana disputam permanência na casa

A formação do pardão no domingo (20), começou diferente, após Tadeu anunciar para o público que 2 eliminados voltarão para a casa. A mexicana Dania Mendez escolheu o rumo do Poder Curinga, arrematado por Ricardo Alface.

A líder Bruna Griphao indicou Domitila para o décimo Paredão, enquanto Fred e Gabriel Santana foram os mais votados da casa e foram para berlinda.

Dania escolheu anular o voto de Ricardo Alface. Amanda ocupou o segundo lugar na Prova do Líder da última quinta-feira e ganhou o poder de indicar uma pessoa e apontou Marvvila para berlinda.

Fred Desimpedidos, Gabriel Santana e Marvvila disputaram a Prova Bate e Volta. A cantora se salvou e o paredão foi formado por Fred Desimpedidos, Gabriel Santana e Marvvila.

