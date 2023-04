BBB: Fred Nicácio é eliminado pela 3ª vez

O médico foi o 13º eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira (12) com 51,14% dos votos enquanto suas concorrentes, Bruna Griphao teve 47,53% dos votos e Sarah Aline 1,33%.

“Eu precisei vir para cá três vezes para poder finalizar a minha missão. Estou em paz, finalizei a minha missão aqui, terminei o que eu tinha que fazer. Agora é com vocês”, disse o médico.

Fred Nicácio participou do paredão falso com Marília e ele foi escolhido pelo público para voltar para o reality, depois disso, foi eliminado em um paredão por indicação da líder Bruna Griphao, no entanto, voltou novamente para a casa, junto com Larissa durante a repescagem realizada pela rede Globo com ex-participantes do reality.



Dessa vez Fred foi eliminado e o paresentador, Tadeu Schmidt destacou sua trajetória. "“Saiu para viver aqui fora uma experiência dura e voltou com uma missão. E agora que está aqui, não quer ir embora de jeito nenhum”, complementou.

