BBB: Gabriel Santana Ã© eliminado com 56,45% dos votos

No paredão com Bruna Griphao e Aline Wirley, o participante do quarto fundo do Mar, Gabriel Santana foi eliminado nessa terça-feira (28) do BBB 23 com 56,45% dos votos.



A atriz global foi a segunda mais votada, recebendo 42,48% dos votos e Aline ficou com 1,07% longe de sair da casa.



Durante o discurso de Eliminação, o apresentador, Tadeu Schmidt, ressaltou que os participantes restantes são o top 10. "Neste Paredão, temos dois lados de uma moeda. A Aline é referência de experiência dentro da casa, é procurada para dar conselhos... O Gabriel, eu acabei de falar que todo mundo erra, mas agora eu estou até repensando. O que esse menino faz de errado? (...) Ele é puro afeto e acolhimento... Gabriel e Aline estão juntos nesse lado da moeda."



"O outro lado da moeda é a Bruna. Pode ser certo, pode ser errado, o que vem do coração da Bruna não fica preso na garganta. E quando passa pela garganta é amplificado em gritos e palavrões mais presentes do que vírgulas ou lágrimas... É muito mais fácil ver os erros da Bruna, mas a mesma transparência que escancara seus erros também exibe suas virtudes e não são poucas. Quem leva a melhor em uma disputa como essa, entre a explosão e a contenção?", falou antes de anunciar a saída de Gabriel Santana.

