BBB: ParedÃ£o tem estreia de Larissa na berlinda com Domitila e Ricardo

No início da votação no domingo (13), os brothers foram divididos em dois grupos por meio de sorteio e cada equipe teve que votar em pessoas do grupo oposto.

Domitila Barros já estava confirmada na berlinda, sem direito ao Bate-Volta, desde quando perdeu na disputa em resistência no duelo do Quarto Branco com Fred.

O Líder MC Guimê indicou Cezar para acompanhar sua aliada no Paredão.

O grupo laranja que inclui Sarah Aline, Marvvila, Domitila Barros, Aline Wirley, Cezar e Amanda votou em Larissa enquanto o grupo azul indicou Marvvila.

Dona do Poder Curinga, Aline Wirley escolheu Larissa para dar o Contragolpe. A Professora de Educação Física, então, chamou Ricardo para a berlinda.

Marvvila venceu a Prova Bate-Volta. Sendo assim, Cezar, Domitila Barros, Larissa e Ricardo disputam os votos do público.

