Bebê de 2 meses morre após receber leite na veia ao invés de remédio

Um bebê, de 2 meses, morreu após erro de uma técnica de enfermagem. De acordo com relatos dos familiares da criança, ela teria injetado leite no acesso ao invés de medicamento. O caso aconteceu na última segunda-feira (19), na Maternidade Professor José Maria Magalhães Netto, em Salvador, na Bahia.

O bebê Samuel Ricardo Souza Bastos recebia medicamentos na veia e se alimentava por meio de sonda. De acordo com a família, a qual efetuou a denúncia, o bebê estava internado há um mês, por ter nascido com cardiopatia.

A mãe de Samuel, Naiane Rocha, recebeu um chamado no domingo (18), informando que o filho tinha passado mal. Na noite do mesmo dia, o hospital informou que uma técnica havia se confundido e aplicado a alimentação no acesso central da criança e o estado era grave. A funcionária foi demitida ainda no domingo.

Na segunda (19), os familiares do bebê souberam que um funcionário da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital teria vazado a informação da morte de Samuel e o óbito foi confirmado pela assistente social da unidade, só depois que a família buscou por mais detalhes do acontecido.

Em nota, a Sesab (Secretaria Estadual de Saúde) informou que a maternidade está profundamente consternada com o falecimento do bebê, "sem palavras para expressar todo pesar e tristeza que acomete toda a equipe de profissionais", se solidarizou e se colocou à disposição dos familiares, para esclarecimentos públicos.

A Sesab ainda informou que instaurou uma sindicância para investigar as circunstâncias que levaram ao óbito de Samuel e afastou a profissional envolvida no ato. Ainda de acordo com a Secretaria, a funcionária se encontra em "total desolação" por também ser mãe e pelo vínculo formado com o bebê enquanto cuidava dele.

Já a maternidade disse lamentar profundamente o "erro técnico" que levou a morte de Samuel Barros e que todos os fluxos e protocolos da unidade estão sendo revistos e repassados junto às equipes, que também passará por treinamentos e capacitações, para seguir com a conduta de prestação de serviço de excelência. A diretoria informou ainda estar à inteira disposição dos familiares para acolhimento e devidos esclarecimentos. As informações são do G1.

