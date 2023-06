Família de recém-nascido precisa de doações para realizar cirurgia de emergência

Com menos de um mês de vida, Ravi Lucca foi diagnosticado com cardiopatia congênita rara, a estenose valvular aórtica. “Ouvir esse diagnóstico foi como ter o chão tirado dos nossos pés. Nosso mundo desabou”, contou a mãe, Stephany da Silva Gomes.

A estenose valvular aórtica é um estreitamento da abertura da válvula aórtica que bloqueia o fluxo de sangue do ventrículo para uma das maiores e mais importantes artérias do corpo.

Ao JD1, Stephany explica que criou uma Vakinha que deve ajudar a família campo-grandense a arcar com o acompanhamento que ele terá no decorrer do tratamento que será em outra cidade, incluindo exames, plano de saúde, medicamentos, passagens aéreas e alimentação. "Estamos aguardando o plano de saúde autorizar o procedimento e informar qual hospital vamos poder ir fazer, pois a médica cardiologista indicou alguns hospitais de São Paulo e Goiânia”.

O procedimento precisa ser feito no recém-nascido de 26 dias entre essa semana e a próxima, comentou a mãe. “Agora, enfrentamos um desafio ainda maior: a necessidade de realizar uma valvoplastia aórtica com balão, e isso precisa acontecer o mais rápido possível".

"Venho com um pedido sincero de ajuda. Sei que a vida é uma luta constante, mas nunca imaginei que enfrentaríamos tantos obstáculos tão cedo".

Para ajudar a família, a Vakinha para doações pode ser acessada pelo link. Stephany também compartilha o CPF 037.410.201-50 para recebimento de pix.

