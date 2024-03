Após 15 horas de prova, Beatriz venceu Davi na prova do líder da semana. Ela será coroada no programa desta sexta-feira (08), ao vivo, e terá que colocar cinco pessoas na Mira do Líder.

A prova foi da Seara, na qual os participantes precisavam ficar agarrados sobre uma base de hot-dogs gigantes, e a plataforma girava enquanto os brothers recebiam jatos de fumaça, banho de geleca, calor e vento. Lucas Henrique foi o primeiro a deixar a prova, e está automaticamente no paredão.

Nas últimas horas de prova, Davi tentou convencer Bia a ceder a liderança para ele, já que ela foi líder uma vez e o brother não. O baiano ainda prometeu que indicaria Yasmim Brunet ao paredão. Mas Bia seguiu firme na disputa, pois também deseja indicar a modelo, e acabou se consagrando a vencedora da prova, no Dia Internacional da Mulher.

Além de Lucas, os outros quatro primeiros a deixar a disputa sofrerão consequências. MC Bin Laden foi o segundo a deixar a prova e não poderá participar da Prova do Anjo; Alane vai para a Xepa, e Yasmim não poderá ser imunizada.

Veja o momento da desistência de Davi:

