Bioparque deve continuar com entrada gratuita atÃ© o fim do ano, diz secretÃ¡rio

A boa notícia para quem ainda não visitou o maior aquário de água doce do mundo foi divulgada na manhã desta sexta-feira (31), na abertura do do Encontro Estadual de Gestoras no Bioparque.

Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) informou que o Governo continua elaborando o projeto de concessão do Bioparque junto com o Parque das Nações Indígenas e as unidades de conservação do Prosa que integram um "combo de concessão".

“Terminamos as regularizações de todas essas áreas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve apresentar nos próximos dias os resultados para tentar modelar o plano. A perspectiva é que esse ano continue sem cobrança, enquanto não sair a concessão o governador Eduardo Riedel tomou a decisão que não haverá cobrança, até licitar e mesmo na concessão teremos cotas sociais para escolas e ONGs”, afirmou.

No final de 2022, Eduardo Riedel havia declarado que pelo menos nos três primeiros meses de 2023, o Executivo Estadual iria encaminhar uma proposta para a iniciativa privada, período em que se manteve a entrada gratuita no aquário.

O Bioparque Pantanal é administrado pelo governo do Estado e ainda não há previsão para que o local seja concedido à iniciativa privada.

O Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) do governo de MS dará continuidade ao projeto de concessão.

