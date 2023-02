Bioparque Pantanal recebeu turistas de 75 países desde sua inauguração

Em nove meses de funcionamento, o maior aquário de água doce do planeta e também o maior aquário público do Brasil já recebeu 295.445 pessoas e visitantes de 75 países.

Morador da África do Sul, Gregory Moys veio para o Estado conhecer o Pantanal e aproveitou para visitar o Bioparque.“É muito lindo, fiquei impressionado com a estrutura. Já visitei outros aquários, mas estar aqui conhecendo de perto os peixes pantaneiros está sendo uma experiência boa”, explicou o turista.

Quem também aproveitou a vinda a Campo Grande para fazer turismo foi o mexicano Eduardo Batista Morales. “Realmente é tudo muito bonito, eu gostei de todos dos tanques, é tudo muito ilustrativo. Já tive a oportunidade de estar em Bonito, apreciei alguns peixes, mas nada comparado a sensação de vê-los todos juntos, tão de perto. Fiquei arrepiado de estar aqui”, revelou.

A recepção no local foi o que chamou a atenção da família de bolivianos que veio conhecer os peixes dos aquários. “O lugar é espetacular, fomos muito bem recebidos pelos funcionários, os condutores deram um show de explicação. Irei recomendar para todos os meus amigos, com certeza”, disse Julio Cesar Felipe que realizou a visita com a esposa, o cunhado e os três filhos.

Diretora-Geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri destaca a importância dessas visitas para Mato Grosso do Sul e celebra o sucesso do empreendimento que está sendo reconhecido mundialmente. “A grande procura associada a identidade própria do empreendimento com representações do nosso ecossistema faz com que o nome do nosso estado, nossa biodiversidade e cultura regional sejam levadas para diversos cantos do mundo”, explicou.

Maria Fernanda ainda pontuou a ampliação do potencial que o empreendimento trouxe para o Estado e principalmente para Campo Grande no fomento do turismo e a economia da região. “Deixamos de ser um local de passagem e o turista acaba permanecendo mais de um dia na cidade, refletindo na economia local e até mesmo no interesse das empresas no investimento de capacitações para melhor atender quem vem de fora”.

De acordo com dados do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, o ano de 2022, quando o Bioparque Pantanal foi inaugurado, registrou um aumento na taxa de ocupação hoteleira em Campo Grande, se comparado ao ano anterior.

