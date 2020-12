Bombeiros retomam buscas por menino que foi levado por correnteza na capital

O Corpo de Bombeiros retomaram, na manhã deste sábado (5), as buscas pelo menino de 8 anos, que desapareceu após ser levado pela correnteza no Rio Anhanduí, na região do Jardim Centenário, em Campo Grande. Os militares estão usando um caiaque, nas buscas pela criança.

O caso aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (4), quando quatro garotos, de 8, 12, 13 e 15 anos foram surpreendidos por uma ‘cabeça d’água’ que se formou por causa das chuvas que cairam na tarde de ontem na capital.

As crianças estavam pescando no local quando aconteceu o acidente. Duas delas conseguiram sar logo em seguida e foram pediram ajuda. Um homem de 36 anos, que é dio dos garotos de 8 e 15 anos, entrou no corrego em busca das crianças desaparecidas.

Testemunhas contaram para os bombeiros que viu ele saido com o sobrinho mais velho, horas depois eles foram encontrados na Avenida Gunter Hans. O menino de 8 anos segue desaparecido.

