Bonito Blues & Jazz com atrações internacionais acontece em Rio Verde

Os amantes de música vão poder aproveitar o feriado com atrações do Brasil, Argentina, Paraguai e EUA durante o Bonito Blues & Jazz Festival nos dias 30, 31 de maio e 1º de Junho na cidade de Rio Verde, em Mato Grosso do Sul.

Sendo realizado na cidade de Bonito, por 10 anos, esse ano os organizadores resolveram promover o festival em Rio Verde, que é apontado como um dos melhores locais para o turismo em Mato Grosso do Sul, a apenas 194 km de Campo Grande e próxima de várias outras cidades de relevância e potencial turístico cultural, como Coxim, Rio Negro, Corquinho, São Gabriel D´Oeste, Pedro Gomes e Camapuã.

Nos três dias de evento serão 15 atrações programadas para acontecer na Pousada Quedas D´Água. O festival homenageará os músicos: baterista João Bosco, um dos fundadores das bandas Euphoria, Alta Tensão e O Bando do Velho Jack e o guitarrista e vocalista da banda Blues Etílicos que faleceu em janeiro deste ano, Greg Wilson.

Sunset Blues

A grande novidade é o Sunset Blues realizado na Praça das Américas, totalmente gratuito também nos dias 30, 31 de maio e 1° de junho. A ideia desse novo espaço com a realização simultânea da Feira da Economia Criativa, é de agregar o trabalho dos artesãos e da Praça de Alimentação destinada aos empreendedores criativos.

Serviço

Evento - Bonito Blues & Jazz Festival

Local: Pousada Quedas D´Água - acesso pela MS-427, km 7

Data: 30 e 31 de maio e 1° de junho

Hora: 21h

Os ingressos para os shows na Pousada Quedas D´Água custarão apenas R$ 40,00. O combo para as três noites sai por R$ 100,00. Compre no link.



Confira a programação

Dia 30 (quinta-feira) -Das 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues – Praça das Américas: Gabriel Roque (Rio Verde) e Rangel Castilho (Aquidauana); A partir das 21 horas – No Palco da Pousada Quedas D´Água – Sandro Nunes (Dourados), Marcos Assunção (Campo Grande) e Rafael Abdalla (EUA);

Dia 31 - Das 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues – Praça das Américas: Crossroads Duo (Ponta Porã) e Coice de Mula (Campo Grande). A partir das 21 horas – No Palco da Pousada Quedas D´Água – Último Gole (Campo Grande), Barganha´s Band (Campo Grande) e O Bando do Velho Jack (Campo Grande).

Dia 1º de Junho – Das 18 às 20 horas no Palco Sunset Blues – Praça das Américas: Renato Mendes (Campo Grande) e Coquetel Blue, também da Capital Sul-Mato-Grossense. A partir das 21 horas – No Palco da Pousada Quedas D´Água – Tupinamblues (Curitiba -PR), Xime Monzon (Buenos Aires – Argentina) e Adriano Grineberg (São Paulo – SP).

