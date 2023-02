Bora de aposta? Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado

A Mega-Sena realiza seu terceiro sorteio da semana da série especial em comemoração a época carnavalesca. Neste sábado (18), a loteria pode pagar até R$ 3 milhões para a aposta vencedora.

No último concurso, na quinta (16), um campo-grandense e outras duas pessoas, de Belém e Paranaguá, foram os premiados e faturaram mais de R$ 17 milhões.

O valor da aposta simples continua sendo R$ 4,50 no bilhete contendo seus dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

A Mega soma três sorteios nesta semana: terça (14), quinta (16) e sábado (18).

